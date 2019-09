Není to první setkání s občany. Na téma rozvoje města v této lokalitě se hovořilo už v březnu. Aktuálně skončilo také dotazníkové šetření konkrétně pro lokalitu Jahodiště, v němž se lidé vyjadřovali zejména k problematice parkování.

Na nyní plánovaném setkání by se radnice ráda od obyvatel sídliště dozvěděla, jaké věci by na Jahodišti nechtěli měnit, které jsou podle jejich názoru naopak nehezké, nefunkční, problematické a jak by si představovali řešení, zkrátka jak by chtěli změnit prostředí, ve kterém žijí.

Podstatná část sídliště byla postavena v 70. a 80. letech, 300 bytů během krátké doby. Průměrně aktuálně žije v jednom bytě 2,55 obyvatel. Jahodiště je jediným panelovým sídlištním celkem ve městě, tvoří ho čtyř- až osmipodlažní domy.