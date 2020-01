Chystá se kurz sebeobrany pro ženy po padesátce

Párkrát už po Kolíně zazněla otázka, proč radnice ve spolupráci s policií organizuje pravidelné kurzy sebeobrany pro ženy jen pro mladší ročníky. Kurzy probíhají už několik let a je o ně vždy velký zájem, kapacita bývá naplněna velmi rychle po vyhlášení příjmu přihlášek. Nyní město přichází s novinkou, kdy bude kurz přizpůsoben ženám ve věku od 51 do 65 let. A opět bude s podporou programu prevence kriminality pro všechny účastnice zdarma.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zuzana Vlková