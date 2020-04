Město Český Brod by měla s nedalekým Klučovem opět spojit cesta tak, jak tomu kdysi bývalo. A nejen obyčejná cesta, ale hezky lemovaná alejí. Město na tuto obnovu podalo žádost o dotaci z programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí, stejně tak obec Klučov na část cesty, která povede po jejím katastrálním území. Obě radnice se tím snaží zvýšit množství zeleně v intenzivně zemědělsky využívané krajině.

U stávajících stromů by měl být proveden bezpečnostní řez, někde dojde nejspíš i na kácení, protože některé stromy jsou napadené dřevokaznými houbami. Nově vysazené stromy by měly být mimo jiné staré české ovocné odrůdy, které z volné krajiny značně vymizely. Sázet by se měly i keře, které poslouží jako úkryt pro menší zvířata a jejich plody jako potrava pro ptáky.