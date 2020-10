„To znamená, že v rámci aplikace se vytvoří model, kde bude možné přispívat na řešení lokálních problémů lidí,“ popsal starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Nápad vznikl po zkušenosti, kdy se na městský úřad obrátil muž, který potřeboval elektrický invalidní vozík. Sám na něj peníze neměl a pojišťovna ho nehodlala proplatit. „Nejprve jsme uvažovali o sbírce, pak jsme založili transparentní účet, zveřejnili jsme jej na facebooku a během tří dnů se podařilo 50 tisíc korun na vozík vybrat,“ popsal starosta.

Po spuštění modulu sousedské výpomoci by se tak pomoci mohlo dostat i dalším lidem. „Mělo by to fungovat tak, že se provede šetření sociálního odboru, zda dotyčný člověk pomoc opravdu potřebuje, a pak se pomoc spustí,“ dodal Kašpar.

Do budoucna by se mohl systém ještě rozšířit. Není sice mnoho podobných příkladů, ale třeba v Holandsku podle slov starosty něco podobného funguje. V modulu je například i zásobník dobrovolníků, kteří jsou ochotní pomoci, nebo systém „výměny“. To když se někomu například porouchá televize a nemá na nákup nové, někdo jiný, kdo má třeba starší, funkční a nepotřebuje ji, ji danému člověku věnuje.

Nové webové stránky města budou ve dvou verzích, jedna standardní úřadová, druhá model turista. „Součástí bude i zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením. Model turista by měl být informačním portálem pro celé Kolínsko, tipy pro turisty i místní obyvatele, bude tam i propojení se subjekty zabývající se zábavou, ubytováním, stravováním, sportem. Součástí dotace je také rozšíření aplikace Kolín v mobilu, aby byla také přístupná pro osoby se zrakovým postižením,“ upřesnil starosta.

Práce na celém projektu by mohly začít v březnu. Na vytvoření je 18 měsíců, ale starosta věří, že hotovo bude o hodně dřív. Celkové výdaje jsou tři miliony korun, dotace by měla být až 95 procent. „Dnešní webové stránky jsou trochu postarší,“ připustil starosta. Město se o dotaci pokoušelo už jednou, ale v žádostech se tehdy sešlo tolik projektů, že se na Kolín nedostalo.

O fungování webu už se zajímá i pražské ČVUT. Sousedskou výpomoc chce zařadit do chystaného portálu takzvané dobré praxe, tedy příkladů toho nejlepšího, co se v rámci celé republiky podařilo vymyslet a zrealizovat. S městem už o téhle „odměně“ škola nedávno jednala.

Smart city Kolín - klíčové projekty:



Kolín v mobilu - přehled akcí, aktuality z úřadu, jízdní řády MHD a konkrétní průběh jednotlivých linek, možnost nahlásit i vyfotit závadu či nedostatek ve městě, kontakty, služby apod.



Chytré parkování - informace o aktuálním počtu volných parkovacích míst, navigace na vybrané parkoviště, jednoduchý systém placení parkovného po celém městě bez hledání parkomatu



Kolínská chytrá klíčenka - plastová kartička typu platební karty, která žákům základních škol nahrazuje čipy, klíče, průkazky na výdej obědů, čtenářské průkazky do knihovny, otevírání školního elektronického zámku, časovou jízdenku do MHD. Lze ji aktivovat jako předplacenou kartu například na kapesné.