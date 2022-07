Mluvčí Českých drah Lukáš Kubát potvrdil, že lokomotivu bylo opravdu naléhavě potřeba na stažení jiného vlaku, který měl poruchu, do nejbližší stanice. Vlak uvízl mezi poli, klimatizace nešla. „Zdá se to možná nelogické, ale aby lidé v porouchaném vlaku nezůstali v horku, bylo to v té chvíli nejrychlejší a nejefektivnější řešení. Jinak by se museli evakuovat,“ vysvětlil mluvčí s omluvou cestujícím.