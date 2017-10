Cestující se musí připravit na chystanou výluku

Českobrodsko – První tři listopadové dny potrvá plánovaná výluka na trati z Prahy do Kolína. Týkat se bude úseku Úvaly – Český Brod. Potvrdil to mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Vlaky s odjezdy z Masarykova nádraží do Českého Brodu v 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:58 a vlaky v opačném směru do Prahy s odjezdy z Českého Brodu v 10:32, 11:32, 12:32, 13:32, 14:32 a z Kolína ve 13:25 nebudou obsluhovat zastávky Rostoklaty a Tuklaty,“ řekl mluvčí s tím, že cestující z těchto zastávek musí využít ostatní pravidelné vlaky.

Problémy by měly čekat také lidé, kteří cestují na trati Praha – Nymburk – Kolín.

Do 14. listopadu jsou kvůli výlukovým pracím v úseku Kostomlaty nad Labem – Nymburk královehradecké rychlíky obousměrně odkloněné přes stanici Poříčany.

„Tyto vlaky nejedou přes Lysou nad Labem a Prahu-Vysočany a náhradou staví ve stanici Praha-Libeň. Výjimkou jsou tři ranní rychlíky ve směru do Prahy (R 941, E 921 a R 943), které v pracovní dny jedou po obvyklé trase přes Lysou nad Labem,“ vysvětlil Petr Pošta.