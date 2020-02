Nový provozovatel – společnost Okresní autobusová doprava Kolín (OAD) rozšířila provoz nově otevřeného kontaktního centra na autobusovém nádraží vedle odstavných stání autobusů. Lidé si mohou zařídit slevy na MHD a nové karty OAD Kolín i během víkendu, od pondělka pak každý všední den až do 18 hodin, sobotu od 8 do 11.

„Prosíme cestující o shovívavost a moc děkujeme za trpělivost při počátečním vyřizování nezbytných administrativních formalit. Posílili jsme provoz nově otevřené informační kanceláře a zavedli jsme mimořádnou provozní dobu i o víkendu. Vedle toho jsme prodloužili provozní dobu ve všední dny až do večerní osmnácté hodiny, aby si vše potřebné zvládli zařídit i lidé, kteří se vracejí později z práce,“ sdělil výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

Informační kancelář OAD Kolín musí alespoň jednou navštívit všichni cestující, kteří chtějí využívat dětské, studentské a seniorské slevy, aby prokázali svůj nárok na zlevněné jízdné. Dále pak ti, kteří chtějí vystavit kartu OAD Kolín, kterou budou platit jízdné v autobusech, protože nemají žádnou jinou platební kartu. Cestující, kteří budou platit jízdné v autobusech svými běžnými bezkontaktními platebními kartami, nemusí do informační kanceláře vůbec. Při placení jejich běžnou kartou jim bude automaticky započítána sleva.

Pro prokázání nároku na zlevněné jízdné je potřeba mít s sebou při návštěvě nové informační kanceláře OAD Kolín následující doklady:

Děti 6 - 15 let

doklad o věku dítěte (rodný list, pas)

fotografie



Studenti 15 - 26 let

doklad o věku studenta (rodný list, občanský průkaz, pas)

fotografie

potvrzení o studiu (případně průkaz ISIC nebo EYCA)



Senioři 65 - 70 let

doklad o věku (občanský průkaz, pas)

fotografie



K vydání předplacené platební karty OAD Kolín a nabití plnocenného časového kupónu není potřeba žádný doklad ani fotka.



Vedle toho je možné ulehčit si administraci založením profilu na nově spuštěném e-shopu na adrese www.mhdkolin.cz, sem nahrát fotografii a dojít si prvotně nechat ověřit profil do informační kanceláře. Veškerou další administraci je pak možné dělat z domova přes e-shop.