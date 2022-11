„Uvědomujeme si, že každá koruna navíc je v dnešní době velmi citelná, zvlášť když se jedná o vícečlennou rodinu, jsou to pro ni vyšší částky. Ale pokud město alespoň nějakou část nevybere na poplatku, bude muset systém dotovat z rozpočtu a bylo by to na úkor jiných investic. Poplatek navyšujeme postupně, aby pak nemuselo dojít ke skokovému zdražení,“ popisuje starosta a dodává, že systém nakládání s odpady samozřejmě město jako většina ostatních z rozpočtu dotuje.

Přesto například pětičlenná rodina, která se se směsným odpadem vejde do jedné 120litrové popelnice, zaplatila letos 4860 korun, příští rok by to mělo být 5700 korun.

„Kdo třídí, cítí se poškozený, má pocit, jako by to dělal zbytečně. Snažíme se vysvětlit, že z poplatku je hrazen celý systém nakládání s odpady včetně třeba likvidace černých skládek,“ dodal starosta.

Že obyvatelé Českého Brodu opravdu třídí, dokládá fakt, že město je jedním z nemnoha, kde ještě nepřekročili celkové množství odpadů, které je možné letos uložit na skládku za nižší poplatek. „Nevíme, jak na tom budeme teď v listopadu, ale doufáme, že se do limitu vejdeme i v prosinci. Příští rok už ale příliš nepočítáme, že by se to podařilo,“ shrnula Marcela Dubová z českobrodských technických služeb.

Poplatek za odpad se bude zvedat i v Kolíně

To v Kolíně limit překročili už v září. Ale do výše poplatku se to podle starosty Michaela Kašpara nepromítne. I když jeho zvýšení se chystá, a to zhruba o stovku, tedy na 800 korun. „To vydá na výběru poplatku kolem tří milionů. Ale navýšení nákladů bude několikrát víc. Když AVE dle smlouvy uplatní inflaci, i kdyby to bylo 15 procent, znamená to pro město přes deset milionů,“ vyčíslil starosta situaci, kdy drtivou většinu navýšení cen bere na sebe město.

Také například Týnec nad Labem už v září překročil celkové množství odpadů, které město ukládalo na skládce za 500 korun za tunu. Teď už hradí 900 korun. „Prosím znovu občany, aby se snažili více třídit,“ apeluje starosta Dušan Žmolil. Dobrou zprávou pro Týnecké je, že poplatek 650 korun se na příští rok zvyšovat nebude.

„Stačí, kolik lidé vydávají za zdražené energie. Nehodláme tedy poplatek za odpad zdražit,“ řekl starosta.