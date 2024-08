Součástí akce byla i vyjížďka historickým autobusem bez střechy. | Video: Deník/Petr Procházka

Principem poptávkové dopravy je, že nepracuje s klasickými jízdními řády, kde jsou pevně stanovené trasy i časy odjezdů a příjezdů, vysvětluje Oldřich Buchetka z krajské organizace IDSK – Integrované dopravy Středočeského kraje, jež je v regionu koordinátorem veřejné dopravy. Podle vzoru z jiných evropských zemí, kde se tento koncept osvědčil, umožňuje poptávková doprava vyjet tam, kam lidé právě potřebují cestovat. U nás jde o novinku, o níž hejtmanka věří, že se ujme, osvědčí – a stane se vzorem pro další regiony.

„Nová služba by měla nabídnout občanům maximální flexibilitu, co nejjednodušší objednávku – a co nejrychlejší vyřízení jejich požadavku,“ uvedla hejtmanka. Podstatná pro pasažéry je informace o ceně: bude za běžné tarify PID, tedy standardní jízdné.

Trasu časem určí umělá inteligence

Autobusy, na jejichž provoz jsou cestující zvyklí, mají i na Českobrodsku nadále jezdit jako doposud. Žádné omezení se kvůli zavádění novinky nechystá. Poptávková doprava je doplní po část noci, kdy je nabídka běžných spojů omezená: po 20. hodině prakticky „nic nejede“. To má změnit právě poptávková doprava PID Haló. Nyní na Českobrodsku, kde budou připravena posloužit cestujícím dvě nízkokapacitní vozidla, to bude v pracovních dnech mezi půl devátou večer do doby krátce po půlnoci.

Podle předpokladů bude největší zájem o jízdy od nádraží, kde staví vlaky od Prahy a od Kolína. Na základě požadavků zadaných cestujícími pak elektronické systémy navrhnou nejvhodnější trasu. Přičemž lze říci, že místo práce dispečinku se uplatní umělá inteligence…

Tedy – taková je alespoň budoucnost této služby. Nyní, během pilotního provozu na Českobrodsku, to bude poněkud jinak: IDSK určila různé trasy a časy, z nichž musí být vždy vybrána jedna předem daná varianta. Důvody nejsou technické ani organizační, nýbrž legislativní: plně flexibilní provoz vycházející z požadavků na výstup či nástup zatím neumožňují zákony a vyhlášky. Právní úprava by se však měla v příštím roce změnit. A radní Borecký připomíná, že podobným způsobem je možné zajišťovat dopravní obsluhu některých oblastí nejen během noci, ale i o víkendech.

Malé auto někdy dokáže nahradit autobus

Do budoucna už by mohlo jít i o náhradu za klasické autobusy, pokud nejsou hodně využívány, plyne ze slov ředitele IDSK Zdeňka Šponara. „Předpokládám, že v roce 2025, po novelizaci příslušných zákonů, bychom mohli tento inovační projekt nejen rozšířit co do míry flexibility, ale i plošně do dalších měst a obcí, kde výrazně klesá poptávka po přepravě v okrajových částech dne,“ řekl Šponar. S tím, že pak je zajišťování provozu velkými autobusy neefektivní.

Získané poznatky z pilotního provozu na Českobrodsku by se mohly do budoucna uplatnit nejenom při zavádění poptávkové dopravy ve středních Čechách, ale také v některých pražských lokalitách. Počítá se také s předáváním zkušeností dalším krajům.