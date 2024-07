Stavba nového kruhového objezdu u ZZN v Českém Brodě začala 25. července 2024. | Video: Deník/Petr Procházka

Akce bude trvat asi půl roku, otázkou však podle Ondřeje Beneše zůstává, jak zasáhne zimní technologická přestávka. „Je to rozdělené na dvě etapy. V té první je obsažena velká většina prací, které nás tu letos čekají. Uvidíme, jak to bude vycházet časově, chtěli bychom v tomto roce stihnout i druhou etapu, ale bude záležet na teplotách. Nemůžeme dělat, když je pod pět stupňů,“ vysvětlil Beneš.

První fáze by měla skončit na konci října, trvat by tedy měla asi čtvrt roku. Druhou etapu ještě město dopravně řeší. Podle českobrodské místostarostky Markéty Havlíčkové radnice zvažuje variantu, že by se po dobu druhé fáze dalo provizorně projíždět areálem ZZN s výjezdem v Kollárově ulici u základní umělecké školy. „Možnosti pro následné objízdné trasy jsou zatím v jednání,“ řekla Markéta Havlíčková.

Už dopředu město avizovalo, že stavba bude v otázce dopravní situace pro město náročná. V první den stavby, ve čtvrtek 25. července dopoledne, se však práce teprve rozjížděly a na první pohled se nezdálo, že by se kvůli částečné uzavírce měly u ZZN tvořit kolony. Řidiči místem projížděli plynule sníženou rychlostí.Že však příštích týdnech a měsících bude dopravní situace náročná, nyní opět potvrdila místostarostka. Lidé si podle ní budou muset zvyknout, kudy se dostanou z jedné strany města na druhou.

„Trochu nám nahrávají stávají letní prázdniny, během kterých je provoz přeci jen mírnější. Pokud lidé více využijí pěší či cyklistickou dopravu, budeme rádi. Průjezd jsme se snažili domluvit tak, aby byl organizovaný a pochopitelný,“ míní Havlíčková.

Ke stavbě nového kruhového objezdu se v Českém Brodě rozhodli zejména z důvodu špatné dopravní situace, a to při odbočování z vedlejších ulic na hlavní. To bylo zejména ve špičce věcí na několik minut. „Výjezd z centra nebo od nádraží je poměrně náročný a ani výhled nebyl úplně ideální. Zvažovali jsme více variant. Ve hře byla světelná křižovatka, kruhový objezd či možnost z některých ulic udělat pěší zónu, ale to by bylo hodně kontroverzní. Z posouzení vyšla nejlépe druhá zmíněná možnost,“ poznamenala místostarostka.

Zadavatelem stavby je spolu s českobrodskou radnicí Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Zhotovitelem je společnost BES, s. r. o. Celkové náklady činí 20, 2 milionu, z toho je 8,9 milionu korun hrazeno z městského rozpočtu.