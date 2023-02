Rozpočet je schodkový. Jak ale informovala vedoucí finančního odboru Šárka Jedličková, neznamená to nic, co by mělo být pro město špatně. „Je schodkový naopak proto, že v minulých letech se naspořily prostředky na účtech města a jsou nyní zapojené do investic,“ vysvětlila s tím, že v oblasti příjmů - například u výběru daní - má město raději zdrženlivější pohled.