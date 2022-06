Jako první plaketu převzaly Veronika Pivoňková a Markéta Rücklová, učitelky dětské skupiny La Paloma. „Někdy jsou slova zbytečná a o těchto dvou dámách platí, že byly nejen ve správný čas na správném místě, ale že se zachovaly tak, jak je třeba, a s maximální profesionalitou. Patří jim veliký dík za záchranu dětského života,“ popsal tajemník.

Co se před časem stalo? „Děti spinkaly a jedna holčička začala mít fibrilní křeče,“ vzpomíná Veronika Pivoňková, která dítě ihned dala na bok, profesionálně, podle svých intuitivně, se o něj postarala, přivolala záchranku. Holčička je v pořádku. Kolegyně Markéta Rücklová ihned utíkala z domova, pomohla s péčí o holčičku, ohlídala ostatní děti. „Nemám pocit, že bych byla nějaký hrdina,“ říká. „To já taky ne,“ přidává se Pivoňková.

Další oceněnou osobnostní města se stala dětská lékařka Irena Drahoňovská. „Do Českého Brodu jsem přišla v roce 1991. To jste tu ještě měli novorozenecké oddělení,“ zavzpomínala. „Děkujeme, že jste to vydržela s námi a s našimi dětmi,“ šeptal jí při předávání plakety starosta.

Následně ujistila, že ještě dlouho vydrží mezi pediatry, což všichni přítomní evidentně uvítali. „Je to příjemný pocit, že si lidi snad mojí práce váží,“ uvedla ke svému ocenění.

„Tohle je to, proč jsem ráda,“ dodala po chvilince, když za ní přišla maminka s děckem, které jí podávalo krásnou kytičku.

Následně tajemník pozval „na pódium“ další laureátku - Ivanu Nývltovou, dlouholetou pracovnici informačního centra.

„Ivanku znám z informačního centra dlouhou dobu a vždycky říkám, že je takovým sluníčkem, které každého, kde do íčka zavítá, rozsvítí, i kdyby měl tu nejhorší náladu,“ popsal tajemník a prozradit ještě jednu věc.

„Možná si mnozí Ivanku pamatujete nejen za pultem íčka, ale také v roli čertice,“ dodal. A nebylo to jen jednou. „Dva roky jsem vypomáhala s kulturou při jiném zaměstnání, v informačním centru jsem 26 let. Čertovala jsem hlavně v tanečních a pak už jsme to převzali i na Mikuláše. Moc si cením toho, že mě vůbec někdo navrhl, asi mě možná mají lidi trochu rádi, za to moc děkuju,“ řekla Nývltová.

Antonín Řezáč předstoupil před publikum svižným krokem turisty. Stále je aktivní v místním klubu českých turistů. Připravil desítky výletů po Čechách i v zahraničí. A kam má s turisty namířeno v nejbližším období?

„Máme v plánu autobusový výlet do Železných hor, potom řadu vlakových zájezdů, na Klepec, do Českého středohoří, do Hradce. Budeme rádi, když nás bude chodit co nejvíce. Ocenění beru jako poděkování všem, kteří se za více než 60 let českobrodské turistiky organizování věnovali, od pana doktora Vacka, Křivánka až po současnost. Nyní je nás 90, většinou seniorů, věřím, že ještě chvíli vydržíme a budeme chodit,“ uvedl Řezáč.

Dalším oceněným se stal Zdeněk Chybný, dlouholetý předseda šachového klubu. Působí v něm už od roku 1980. Po celou dobu pečuje o jeho rozvoj.

„Podařilo se mu činnost klubu udržet i v posledních letech, které nebyly jednoduché pro žádnou organizaci. Jeho zásluhou vyrostla ve městě mladá generace, Zdeněk Chybný ji stále na turnaje doprovází,“ popsal tajemník.

A Zdeněk Chybný prozradil, že šachy člověku přinášejí uklidnění a v závěru i adrenalin, ale hlavně radost.

Po předsedovi šachistů přišlo na řadu ocenění pro Davida Fikejze, kapitána SK Český Brod, který aktivně podporuje celý Slavoj a ocenění dostal také za pomoc druhým, ať už v době pandemie či teď v časech, kdy k nám přicházejí ukrajinští uprchlíci.

„Tuto cenu bych chtěl věnovat mému tátovi, který tento rok překonal rakovinu slinivky a vrací se zpátky do života. To je teď pro nás jako pro rodinu nejdůležitější,“ řekl David Fikejz do mikrofonu. Mimo něj přiznal, že když mu ohledně ocenění volali z městského úřadu, bylo to pro něj obrovské překvapení, nečekal to.

„Když začala válka, člověk, když mohl, pomáhal, prostě po lidské stránce, ne aby pak dostal nějaké ocenění. Všechny nás to zasáhlo, ale člověk prostě cítí potřebu pomoct,“ uvedl dnes 37letý sportovec. Předtím hrál fotbal profesionálně, ve 30 letech ale podle svých slov dal přednost rodině a firmě a vrátil se zpátky do Brodu, kde začínal. „Aktivně hraju za A mužstvo, snažíme se podporovat mládež, aby měla pomůcky, zázemí apod.,“ dodal.

Finále slavnostního předávání ocenění Osobnost města Český Brod patřilo římskokatolickému knězi Matúši Kocianovi. V českobrodské farnosti působil osm a půl roku. Nyní je to už pět a půl roku, co přešel do kostela sv. Matěje v Praze – Dejvicích.

„Když mi paní navrhovatelka volala, říkal jsem - prosím vám, neblázněte, vždyť už na mě v Českém Brodě všichni zapomněli, otočme list,“ řekl Kocian.

„Ale nakonec mě to samozřejmě potěšilo. Vážím si i toho, že ocenění nevyšlo od těch nejbližších, pro které jsem zde sloužil mše svaté, budoval komunitní centrum a opravoval kostely, ale vzešlo od člověka, kterého znám z mimofarních aktivit. To je pro mě důkaz, že moje služba v Českém Brodě měla i určitý přesah pro celé město,“ dodal a prozradil, že cenu, kterou nyní dostal, tak trochu před lety spískal sám.

„Tehdy jsem navrhoval paní Boženku Holubovou (kostelnici kostela sv. Gotharda – pozn. red.) na čestné občanství a nakonec z toho vzešlo toto ocenění. Přeji celému město, aby vzkvétalo,“ uzavřel.