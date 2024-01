Z prostoru v Českém Brodě, kde před rokem 1989 byla skládka komunálního odpadu, by mohl v budoucnu být park. Ještě před tím je ale nutné, aby místo prošlo revitalizací. Tento plán je nyní o krok blíž.

Místo v Českém Brodě, které by se v budoucnu mohlo změnit na park. | Foto: FB/Město Český Brod

Město Český Brod na svém Facebooku informovalo, že získalo dotaci od ministerstva životního prostředí na průzkum znečištění bývalé skládky za jatkami. „Na celkovou revitalizaci plochy poblíž Nouzovských rybníků o rozloze přibližně 2 hektary máme u ITI alokované finanční prostředky. Samotné revitalizaci by mělo předcházet vyhodnocení a případná sanace ekologické zátěže,“ předeslala českobrodská radnice s tím, že předpokládané náklady průzkumu, jehož součástí bude vyhodnocení rizik, jsou podle projektu 2,5 milionu korun a získaná dotace činí 2,1 milionu.

Před rokem 1989 bylo místo využíváno jako skládka komunálního odpadu, v 90. let sem byla navážena zemina a další materiál. Do budoucna má ale město s místem zcela jiné plány. „V budoucnu by zde mohl vzniknout krajinný park podobně jako v Úvalech nebo v Kolodějích,“ píše radnice na Facebooku.