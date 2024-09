Tři stovky cestujících jsou podle jeho vyjádření zhruba čtyřnásobek toho, co Pražská integrovaná doprava očekávala podle mezinárodních statistik. „Očekáváme, že poptávka poroste plynule, jednak se začátkem školního roku, ale zejména se začátkem semestru na vysokých školách,“ konstatoval mluvčí.

Zcela hladce vše nešlo, podle Buchetky se však objevily spíše drobnější zádrhely. „Objevují se pouze nestandardní kolize, kdy si například cestující objedná jízdu méně než 30 minut před odjezdem a systém mu ji zamítne. Ve výjimečných případech jsme zaznamenali odmítnutí cestujícího z důvodu plného vytížení vozu, kdy systém nabídl další volný spoj,“ podotkl mluvčí.

Oldřich Buchetka poznamenal, že již nyní má PID signály od dalších obcí ve Středočeském kraji, že by se rádi do systému zapojily. „V současné době jsme v procesu rozhodování, zda službu rozšíříme ve stávajících parametrech, nebo zda vyčkáme cca půl roku do změny legislativy, abychom mohli výrazně zlepšit flexibilitu a zvýšit počet nástupních či výstupních míst,“ doplnil.

Středočeský kraj pilotní projekt schválil v únoru, kdy připomněl, že tento doplňkový způsob veřejné dopravy úspěšně funguje v mnoha evropských zemích a pro jeho úspěch hrají zásadní roli moderní technologie. Ty mají na starosti sběr a zpracování poptávek od cestujících a jejich přeměnu v konkrétní optimalizované trasy, a to vše v reálném čase. Objednávání cest a plánování tras zajistí plně automatická dohledová aplikace založená na umělé inteligenci.

Českobrodsko bylo vybráno jako vhodná lokalita, protože sice disponuje kvalitním železničním napojením na Prahu, ale zároveň chybí návazná autobusová doprava ve večerních hodinách. Je zde realizován večerní provoz poptávkové dopravy nízkokapacitními vozy doplňuje současnou nabídku spojů, která končí již kolem 20. hodiny v pracovní dny. Hlavní funkcí je navázání na vlaky linky S1 z Prahy a zajištění návazné dopravy v okolí Českého Brodu (s dostupností do 15 minut).