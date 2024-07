/FOTO, VIDEO/ Tento týden začíná v Českém Brodě stavba okružní křižovatky u bývalého ZZN. Práce významně ovlivní dopravu ve městě. A to natolik, že město raději žádá řidiče, kteří pouze projíždí, aby volili trasu, při níž se Českém Brodu vyhnou.

Ke předání staveniště oficiálně došlo v pondělí 22. července ráno, samotná stavba začne podle informací města Český Brod ve čtvrtek 25. července. Zadavatelem stavby je spolu s českobrodskou radnicí Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. „Zhotovitelem je společnost BES, s. r. o. Celkové náklady činí 20,2 milionu, z toho je 8,9 milionu korun hrazeno z městského rozpočtu,“ uvádí město na svém Facebooku.

Už v době příprav město avizovalo, že stavba okružní křižovatky významně ovlivní dopravu ve městě, řidiči se budou muset připravit na komplikace, stanoveny jsou objízdné trasy. V této souvislosti radnice žádá řidiče, aby na své cestě do centra zajížděli co nejméně. „Prosíme všechny řidiče osobních vozidel, kteří by městem pouze projížděli, aby se městu po dobu stavby vyhnuli po některé z okolních silnic. Prosíme, aby řidiči pro výjezd z města například směrem na Kolín nebo Prahu, volili takovou trasu, aby se vždy vyhnuli širšímu centru města. Současně si vás dovolujeme požádat, abyste osobní automobil pro dopravu po městě volili jen ve zcela nezbytných případech," píše se na Facebooku.

Ačkoliv se dají očekávat dopravní nesnáze, město připomíná, že stavba je více než potřebná. „Na řešení tohoto dopravního uzlu čekáme několik desítek let. Prosíme o trpělivost a shovívavost a předem se omlouváme se za komplikace, které stavba řidičům i dalším účastníkům dopravy zcela jistě způsobí,“ píší zástupci radnice.

Na stavbu se opravdu dlouho čekalo a ke změnám termínů a cen došlo i v letošním roce. Ještě v lednu českobrodská radnice informovala, že stavba okružní křižovatky u bývalého ZZN má stát zhruba 15 milionů korun a město bude platit polovinu. V květnu už byla cena vyšší: celkem 20,2 milionu korun, z toho 8,9 milionu zaplatí Český Brod. Tehdy se hovořilo o tom, že by se začátek stavby mohl stihnout ještě v květnu. To však nevyšlo. „IDSK bude autobusem ověřovat objízdné trasy, následně dodavatel dopracuje dopravně inženýrské opatření, které musí projít schvalovacím procesem," informovala radnice v diskuzi na Facebooku 2. června s tím, že se počítá s červencovým termínem.