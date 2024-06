Pro předplatitele

Kolaja byl také od roku 2022 prvním místopředsedou Pirátské strany, v lednu jej ale nahradila Klára Kocmanová. Vystudoval informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Narodil se 29. června 1980 a vyrůstal v Lanškrouně. Od vysokoškolských studií žil v Brně, ale v roce 2021 se přestěhoval do Českého Brodu. Před vstupem do Evropského parlamentu pracoval v oblasti informačních technologií na různých pozicích, naposledy jako produktový manažer.

Kolaja je členem Pirátské strany od roku 2010. V roce 2019 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu a do roku 2022 zde působil jako místopředseda. Nyní zastává funkci kvestora, kde se stará o administrativní a finanční záležitosti související s chodem parlamentu. Zaměřuje se především na témata týkající se fungování společnosti v digitálním věku, podporuje otevřené technologie, svobodu na Internetu, nezávislost médií, transparentnost a jednotnou Evropu.

V kampani se podle něj nepodařilo prodat práci strany a vysvětlit řešení, která nabízí. „Beru jako selhání nás i dalších proevropských stran, že v Česku tolik vyrostla krajní pravice. V druhé řadě rovněž končím jako europoslanec. Upřímně gratuluji Markétě Gregorové k získání mandátu a držím jí palce. Musí teď v prosazování pirátských hodnot zabrat třikrát víc. Ale věřím, že to dokáže,“ řekl Kolaja.

Pirátská strana obdržela pouze 6,2 procenta hlasů, což je méně, než se předpokládalo. Navíc získala pouze jediný mandát. Ten by sice připadl lídrovi kandidátky Marcelu Kolajovi, lidé ale preferenčními hlasy poslali do Bruselu Markétu Gregorovou. „Výsledek voleb je pro mě obrovským zklamáním. Jako lídr kandidátky za něj beru odpovědnost,“ předeslal Kolaja.

