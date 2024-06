O chystaných pracích informovalo město Český Brod na svém Facebooku. „Během letních prázdnin dojde k opravě oplocení na hřišti pro míčové hry v areálu střední školy v Liblicích. Budou upevněny a nově natřeny ocelové konstrukce plotu a především dřevěný mantinel,“ uvedlo město.

Dvojhřiště pro fotbal, volejbal, basket a další sporty bude podle vyjádření města nadále sloužit jak pro potřeby nedaleké školy, tak pro obyvatele města. Chystají se ale změny. „Oproti současnému stavu uvažujeme o instalaci kamerového systému a osvětlení pro možnost hřiště užívat večer i s ohledem na ochranu před vandalismem,“ informovalo město.

Areál bývalé krajské střední školy vloni Český Brod odkoupil od Středočeského kraje za účelem rozvoje všech stupňů vzdělávání, ale i sportovních a volnočasových aktivit. Do budoucna by si město přálo, aby se areál podařilo postupně zpřístupnit a otevřít obdobně jako se to povedlo v případě bývalé nemocniční zahrady. „Ta je dnes vyhledávaným parkem, který občané města využívají k procházkám,“ připomíná město.

Prodej areálu krajské zastupitelstvo schválilo v lednu 2023, v březnu 2023 byla podepsána smlouva o prodeji. Odhadní cena byla 84 milionů korun, město ji bude splácet 10 let.