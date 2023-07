Je to tak. Když Rock for People slavil dvacetiny, tak jsme si řekli, že bychom mohli něco udělat pro lidi, kteří už sami taky tu dvacítku překonali, mají své děti, a už se jim nechce jezdit na tři dny do Hradce Králové, kam je to pro ně třeba daleko, nebo nechtějí spát několik nocí ve stanu. Festival jsme zorganizovali jako jednorázovou rodinou akci a potkávali jsme se tam s lidmi, s nimiž jsme se třeba pět, deset let neviděli. Byl to takový jakoby sraz třídy a byl moc hezký. A protože jsme zaznamenali hodně pěkné ohlasy, tak jsme si říkali, že to uděláme každý rok. A to se také stalo - letos bude už desátý ročník.

První ročník byl přímo na atletickém stadionu Na Kutilce, tam kde se odehrávaly i první ročníky Rock for People. Tam už to ale není, že?

Ne, už když vládla proticovidová opatření a byli jsme nuceni uspořádat zmenšenou verzi, udělali jsme festival hned na začátku celého areálu. Tam, kde býval bazén. Teď se město rozhodlo jej zrušit a zasypat, takže vznikla krásná travnatá plocha, okolo jsou stromy a výsledkem je moc hezký a útulný areál.

Petr Fořt, hlavní organizátor hudebního festivalu Brod 1995.Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

A pořád to funguje tak, že v něm stojí dvě pódia, na jednom se právě hraje a na druhém zvučí další kapela, takže v podstatě nejsou žádné prostoje? A žánrově se jedná rodinný festival?

Jasně, dvě pódia se nám osvědčila. Co se týká dramaturgie, tak většinou jsou festivaly cílené na nějakou žánrovou nebo věkovou skupinu, ale my říkáme, že nám nevadí, když ona skupina bude větší. Na rozjezd festivalu dáváme mladé kapely a pro děti do deseti let je vstup zdarma, na druhé straně věkového spektra od sedmdesáti je vstup také zdarma. Takže si představujeme, jak přijde celá rodina a někdy večer uprostřed festivalu děda s babičkou odvedou vnoučata a nechají tam tu prostřední generaci. Je to rodinný festival, dbáme na to, aby tam bylo čisto, útulno, aby se tam návštěvníci dobře cítili.

Podle čeho vybíráte hlavní hudební tahák? Vloni jsem se smál, že jste pozval poprvé zahraniční kapelu, takže další rok bude festival dvoudenní, pak třídenní a vrátí se k megalomanii Rock for People.

Zahraniční kapelu jsem si v týmu prosazoval tři roky, až se mi to vloni konečně povedlo. Ona dodá festivalu šťávu, je to zase něco jiného. Na domácí skupiny si můžeš zajít kamkoliv a je to i takové pojítko s původním Rock for People. Vloni jsme vzali Dubiozu Kolektiv a bylo to pěkné - trumpetky, balkánská dechovka… Přestože bohužel celý den propršel, tak přišly dva a půl tisíce diváků. Ale ona kapacita toho areálu není o moc větší. My nemáme ambice dělat festival pro 10 tisíc lidí. Ale v jedné věci máte pravdu: říkal jsem si, že se nebudeme rozšiřovat na více dní a už je to tady! Ale není to úplně spojené s tímhle festivalem. Po problémech s koronavirem se všechno zdražilo, není vůbec jednoduché něco organizovat a ufinancovat, což si nestěžuji, vybrali jsme si tuhle cestu. Ale když už postavíme drahou techniku, tak na pátek předsuneme ještě jednu akci, která je určená zase trošku pro jinou diváckou skupinu. Jedná se o naši srdcovou záležitost, legendární skupinu Pražský výběr, kterému bude předskakovat Tony Ducháček s kapelou Garage a celý program dojede další legenda, tentokrát domácí - Petr Bašus s Telegrafem.

Ale vy tyhle dvě akce oddělujete.

Ano, protože ten areál není velký a my neumíme lidem nabídnout parkování a stanování, proto je ten pátek žánrově trošku jiný. Otevíráme v půl sedmé a končíme o půlnoci. A v poledne druhý den začínáme znovu.

Kdo festival v sobotu hudebně otevře?

Půl hodiny po poledni to bude kapela Aneta & Soul Uncles, v níž se vedle zpěvačky Anety Hollandrové sešli spoluhráči z kapely Sto zvířat bubeník Miki Nop, basista původně z Holandska Wilco Versteel a kytarista Honza Šobr. V kapele mají ještě několik dechových nástrojů.

Na jaké další skupiny či interprety se ještě fanoušci mohou letos těšit?

Jak jsme říkali, hraje se střídavě na dvou pódiích, na začátku zahrají mladé kapely, třeba Dirty Blondes nebo We Are Domi, což je skupina Dominiky Haškové, dcery slavného hokejového brankáře, která soutěžila v Eurovizi. Vystoupí i ZooBlasters, kteří hrají převlečeni za zvířátka. Snažíme se o takový mix, takže přivítáme třeba perfektní festivalovou kapelu Poletíme?, která s banjem a houslemi rozhýbe každého, nebo Kapitána Demo. Vrcholem pak bude pro starší set kapely Olympic, která hudebně vychovávala několik generací, letos slaví šedesát let na scéně, frontmanovi Petrovi Jandovi je jedenaosmdesát let a pořád je v perfektní rockové formě. Zahraničí letos budou reprezentovat britští Dub Pistols, na které mě přivedli The Levellers, kteří hráli s Divokým Billem, nadchli mě, je to vlastně taky taková legenda. U nás hráli už třeba na festivalu Mighty Sounds, mají trumpety, je to skočný, ale ne taneční, taková žánrová směsice, člověka to nenechá v klidu. Slovenští Horkýže Slíže už jsou dnes vlastně taky zahraniční kapelou. No a zbývají písničkář Thom Artway, skáčková parta Fast Food Orchestra a v současnosti už více tanečnější Lety Mimo.

Vím, že si dáváte záležet i na všem okolo festivalu, třeba jeho specialitou jsou turnaje ve stolní hře zvané pukec?

Pukec bude určitě, stejně jako zóna s fotbálky u stánků Jackie Danielse, chceme vrátit silent párty, kdy lidé tančí na hudbu pouštěnou do sluchátek, takže nikoho neruší. Staropramen nám vloni přivezl dva pivní tanky, takže se čepovalo tankové pivo a v zákulisí se podávalo ve skle. Chceme pořád vylepšovat štábní festivalovou kulturu, takže i jídlo se prodává z hezkých stánků, nechybí výzdoba a noční osvětlení.

A to nejdůležitější - kdy se festival uskuteční a jsou ještě vstupenky?

Festival se uskuteční v sobotu 19. srpna, koncert Pražského výběru den předem v pátek. Všechny levnější edice vstupenek už jsou vyprodané, do 18. srpna se prodávají za 850 korun, na místě pak o stokorunu dráž, junioři od 11 do 17 let mají do 18. srpna vstupenky za pětistovku, v den konání pak za 600 korun. Všechny další potřebné informace jsou na našich internetových stránkách.