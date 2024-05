/FOTO/ Město Český Brod letos opraví několik chodníků. Již začala oprava části chodníku v ulici Želivského, chystá se rovně rekonstrukce v ulici Bedřicha Smetany nebo v Masarykově ulici.

Lokality, kde město opravuje nebo chystá rekonstrukci chodníků | Foto: FB/Český Brod

O plánech oprav informovalo město na svém Facebooku minulý týden s tím, že oprava části chodníku v ulici Želivského již začala. „Tady by na místě staršího povrchu měly být přibližně do 14 dnů znovu osazeny obrubníky a položena zámková dlažba, včetně vjezdů do objektů,“ napsala českobrodská radnice.

V přípravě je rekonstrukce chodníku v ulici Bedřicha Smetany. Město informovalo, že prostřednictvím technických služeb proběhne výměna povrchu chodníku u školní jídelny. „Kvůli velkému pohybu dětí chceme opravu provést během letních prázdnin,“ uvádí město. Technické služby Český Brod vypsaly na dodavatele stavby zakázku. V ní je uvedena doba plnění od 1. července až do 23. srpna. Lhůta pro podání nabídek končí 24. května, předpokládaná cena je 1,8 milionu korun.

Plánuje se rovněž rekonstrukce chodníku v Masarykově ulici, konkrétně v části od křižovatky s Kollárovou ulicí po křižovatku s ulicí 5. května. „Máme podanou žádost o finanční podporu na rekonstrukci. V případě, že uspějeme, k realizaci výměny povrchů a veřejného osvětlení dojde ještě letos,“ uvádí město.

V letošním českobrodském rozpočtu je navíc počítáno s kompletní rekonstrukcí veřejného prostranství mezi věžákem a bytovkou v ulici Palackého na sídlišti. „Nevzhledné místo, kde se za deště tvoří velké kaluže, by mělo být opraveno pro parkování, a to včetně napojení do ulice 28. října,“ píše se na sociální síti.