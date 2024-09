Žena/muž do výroby První kontakt: Kasarda Miroslav, tel.: 776 639 610 e-mail: info@uzeniny-kasarda.cz O nás Jsme rodinné uzenářství v Kolíně s dlouholetou tradicí od roku 1991. Kvalitní výrobky vyrábíme s láskou a snažíme se udržovat přátelskou atmosféru v kolektivu. Náplň práce: Vyrábíme uzenářské výrobky, polotovary a zabíjačkové zboží. V rámci výroby se zapojíte do rozmanité práce, včetně vázání špekáčků, kroucení párků a klobás. Co od Vás očekáváme: Znát měrné jednotky (g, dkg, kg) Zájem vyrábět kvalitní výrobky Smysl pro čistotu a pořádek Dobrou náladu. Co Vám můžeme nabídnout: Osobní ohodnocení (prémie a bonusy) Zaměstnanecké slevy na výrobky Pracovní oblečení Přátelská atmosféra v malém kolektivu bez stresu Volné víkendy. 20 000 Kč

