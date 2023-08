Další autobusová zastávka v Českém Brodě dostala přístřešek. Město na svém facebookovém profilu informovalo, že po zastávce v Havlíčkově ulici byla takto vybavena i zastávka Český Brod, sídliště. A zřejmě nebude poslední.

Nový přístřešek autobusové zastávky Český Brod, sídliště. | Foto: FB/Český Brod

„Cestující čekající na autobus na sídlišti ve směru do města už napříště nebudou muset moknout,“ uvedlo město s tím, že typ přístřešku pro tuto zastávku byl vybrán podle schváleného manuálu veřejných prostranství. „Tento je dvoučlánkový, vybaven lavičkou a bočnicemi,“ píše město ve svém vyjádření.

Z celkem osmadvaceti zastávek je přístřeškem vybaveno jen několik. Město však avizovalo, že do budoucna by se jejich počet mohl rozšířit. „Chceme doplnit další frekventované zastávky, například v Liblicích směrem do Brodu nebo v Kollárově ulici. Komplikacemi jsou majetkové vztahy, šířka chodníku či hustá síť kabelů pod nimi,“ stojí na Facebooku radnice.