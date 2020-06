Český Brod a okolí: někde neprojedete vůbec, jinde jedním pruhem

S několika omezeními musí řidiči počítat na silnicích v blízkém i širším okolí Českého Brodu. Hned na okraji města se opravuje mostek výjezdu z Českého Brodu směrem k silnici I/12 směr Zahrady. Most je uzavřený, práce by měly trvat do konce prázdnin. Do nebo z města je třeba dostat se Palackého ulicí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

V nedalekých Mrzkách probíhají práce na inženýrských sítích na silnici číslo II/113. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, provoz řídí semafory. Hotovo by mělo být do pátku 31. července. V okolí Kolína je hned několik uzavírek Přečíst článek › Podobná situace je na Vyžlovce. I tam je provoz během stavebních prací řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem a hotovo by mělo být do posledního července. Kdo vyrazí směrem na Jirny, může se tam nadát kyvadlového provozu kvůli pracím na údržbě mostu, a to dlouhodobě – až do konce příštího roku. Obec Hradec bude brzy průjezdná

Naopak na brzké ukončení uzavírky, a tudíž i objížďky se mohou řidiči těšit na Stříbrnoskalicku, kde je uzavřená komunikace III/1083 v obci Hradec. Obousměrná objížďka vede přes Konojedy – Klíče, silnici I/2 Kostelec n. Č. l. směr Říčany a silnici III/1083 Penčice. Plný provoz by se měl obnovit od pondělí 22. června. OBRAZEM: Výkop pro trafostanici na náměstí v Kolíně už začínají zakrývat kostky Přečíst článek ›

