„Získaného ocenění si velmi vážíme. Korporace Ball a její zaměstnanci po celém světě jsou společensky odpovědní. Nadále budeme pokračovat ve společensky prospěšných aktivitách nejen v okolí našeho velimského závodu,“ sdělila HR manažerka Ball Aerosol Packaging CZ Jana Jiroudková.

Záchranáři předváděli akce i na ostrově, program vyvrcholil dvěma top koncerty

Kolín měl mezi oceněnými i dalšího zástupce. Ředitel kolínského oblastního spolku Českého červeného kříže Michal Tasch v horní komoře českého parlamentu slavnostně převzal vyznamenání ČČK za dlouholetou práci. U Českého červeného kříže je už více než 20 let. „Samozřejmě mě to velmi potěšilo, ale zároveň je to velký závazek. Chci dál vytrvat v tom, co pro Červený kříž dělám a ideálně nastavenou laťku ještě posouvat. Celkově je takové ocenění velkou motivací pro mou další práci pro CČK. Moc za to děkuji, velmi si toho vážím,“ uvedl Michal Tasch, ředitel oblastního spolku Červeného kříže v Kolíně.