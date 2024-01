Městys nyní na revitalizaci dostane dotaci. Středočeský kraj schválil pět desítek žádostí o příspěvek na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a druhá největší částka poputuje právě do Červených Peček. Kraj tam posílá 1,473 milionu korun.

Dotace vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Obce z něj mohou získat tisíc korun na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu.

„Těší mě, že můžeme v posledních letech z rozpočtu kraje přispívat na obecní projekty. Finanční situace, zejména malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, totiž není v žádném případě jednoduchá,“ sdělil náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar a zároveň vyzval další obce aby se přihlásily. Program je vyhlášen na čtyři roky a celkový objem finančních prostředků na celé období činí 578 milionů..

Obnovu by potřeboval i samotný zámek. Ten je však v rukou soukromého majitele, společnosti Benet Praha, která pronajímá skladové prostory.. To, že městys v příhodné době zámek nekoupil, považuje Lubomír Jirků za velkou škodu. Dřívější majitel Benet Praha ale podle něj měl se zámkem velké plány. „Chtěl nechat opravit pivovar, začít vařit místní pivo, ze zisků dále rekonstruovat a přestěhovat si k nám sídlo firmy. Jenže poté náhle zemřel a plány padly,“ posteskl si Lubomír Jirků.

Stihla se tak pouze nutná oprava střechy, do které zatékalo, a rekonstrukce schodiště z jižní strany. Petr Fuksa, zástupce společnosti Benet Praha, sdělil, že momentálně probíhá údržba budov. Do budoucna by ale mělo na opravy dojít. „První investicí, která je v plánu, je oprava věže. Nyní je okolo ní lešení a je v havarijním stavu. Konkrétní termín, kdy by se mohlo začít pracovat, ale zatím bohužel nevím. Musíme získat stavební povolení a také se domluvit s památkáři,“ řekl.