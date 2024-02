Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Rozšířená výuka matematiky na kolínské ZŠ Kmochova je znát

Ředitel 2. základní školy Kmochova v Kolíně (třetí místo v češtině, první v matematice) Jiří Němeček chválí nejen kvalitu učitelského sboru. „Učitelé jsou u nás dlouhodobě a stabilně na svých postech, což je za mě důležité. Žáci mají přípravu se stejným kantorem. Důležitý je rovněž náš systém výuky. Na matematiku se zaměřujeme, máme rozšířenou její výuku. Vypisujeme také přípravné kroužky,“ vysvětluje úspěch svých žáků Němeček s tím, že je také důležité žáky pozitivně motivovat.

Velký Osek

V obou předmětech na páté pozici se umístili žáci z Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku. Podle ředitelky Zuzany Strejčkové to je inteligencí jejích žáků. „Jsme na ně od první třídy poměrně přísní. Samozřejmě je to i zásluhou rodičů, je to kombinací všech faktorů. Máme také kroužek přípravy, který mohou děti navštěvovat.“

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Červené Pečky

Druhé místo v matematice patří Základní škole Červené Pečky, podle ředitelky Štěpánky Hanzlové díky osobité koncepci. „Matematiku vyučuje ve standardním objemu hodin, ale díky kolegovi, který se o ni stará, ji máme na vysoké úrovni,“ míní.

Český Brod

Žáci základní školy z Tyršovy ulice v Českém Brodě podle ředitelky Jitky Majerové obsadili třetí místo v matematice díky dobrým vyučujícím. „Držíme se i klasických metod výuky. Žáky ale každopádně připravujeme velmi důkladně, dáváme na jejich průpravu důraz. Poskytujeme i doučování, na které někteří chodí i soukromě,“ prozradila.

Starý Kolín

I ředitelka Základní školy Starý Kolín Irena Skřivánková uvádí jako důvod druhého místa v českém jazyce kvalitní práci kolegů. „V rámci přípravy na přijímací zkoušky máme hodinu českého jazyka a matematiky navíc. Snažíme se děti rozvíjet komplexně, aby byly připraveny do života,“ sdělila Skřivánková.

Kouřim

Ve zkouškách z češtiny uspěli i žáci Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, kteří se umístili na čtvrté pozici. Ředitelka Věra Kotrabová to vysvětluje důrazem na výuku předmětu. „Máme zkušené vyučující, kteří umí žáky na přijímací zkoušky připravit. Věnujeme se samozřejmě i matematice, jde o systematickou práci. Účastníme se olympiád, máme také kroužky. Také apelujeme na rodiče, aby dohlédli na domácí přípravu.“

TOP 5 z Kolínska - přijímačky z češtiny Základní škola Kolín III., Masarykova 412 63,61% Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín 61,47% Základní škola Kolín II., Kmochova 943 58,58% Základní škola Miloše Šolleho Kouřim 58,31% Masarykova základní škola Velký Osek 58,13%