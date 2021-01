V řadě měst a obcí Kolínska si lidé od letošního roku připlatí za svoz odpadu. Důvodem jsou zvyšující se náklady na likvidaci zejména směsného odpadu, ale částečně i to, že odpadu obecně přibývá. Rozdíl v poplatku v jednotlivých obcích bude činit až 350 korun na osobu a rok.

Odpad mimo popelnice v Kolíně. | Foto: Deník / Jana Martinková

„Odpadu přibývá zvláště nyní v době pandemie, kdy rodiny tráví více času společně doma. Objem odpadu se navýšil zhruba o 20 procent,“ sdělil ředitel Technických služeb Český Brod Miroslav Kruliš a podotkl, že je proto třeba co nejvíce třídit, aby se do skládky komunálního odpadu ukládalo co nejméně nejen ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí. „Cena jedné tuny směsného dopadu činí 1145 korun bez daně,“ dodal.