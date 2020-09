Ceny nemovitostí dosáhly extrémní výše. Přesto se teď podle zkušeností realitních makléřů na Kolínsku prodá všechno. A za překvapivé částky. Stropu přitom ceny zřejmě ještě nedosáhly. Kolínský realitní makléř Aleš Mojžíšek předpokládá, že ani přijde-li krize, ceny neklesnou. A v lepším případě budou stagnovat.

Stále prodejné jsou podle realitních makléřů i drahé byty stejně jako domy v jakémkoli stavu. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

„Myslím ale, že půjdou ještě o něco výš. Je to až neskutečné, ale je to tak. Stále jsou i drahé byty prodejné, u domů je to ještě horší,“ poznamenal Mojžíšek.