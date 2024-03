Do muzikantského nebe odešel kolínský saxofonista Ladislav Dousek nejstarší

„Vážím si každé osobnosti, kterou veřejnost na Cenu hejtmanky navrhla. Už samotnou nominaci vnímám jako ocenění toho, co tito lidé dělají pro ostatní. Některé osobnosti jsou veřejně známé, o jiných ví jen užší okruh lidí, ale to nic neubírá na jejich zásluhách. Vždy jde o ocenění práce, která se vymyká běžnému standardu. Jde o srdcaře, kteří svým přístupem, svou energií a nasazením mohou být vzorem pro ostatní. Jsem hrdá na to, že je ve Středočeském kraji máme, blahopřeji jim a děkuji za jejich práci. Současně děkuji všem, kdo nominace zaslali a dali nám o těchto výjimečných lidech vědět,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Čtyři Tenoři s Unique Quartetem do posledního místa vyprodali koncert v Kolíně

Na slavnostní vyhlášení výsledků v kolínském divadle byli pozváni všichni nominovaní. V průběhu večera se postupně vyhlašovali vítězové jednotlivých kategorií. Jejich životní příběhy představily krátké videomedailonky. Součástí programu bylo také vyhlášení cen Andělé Středočeského kraje. Mimořádné ocenění hejtmanky dostali lidé, kteří darovali kraji zcela nezištně hodnotný majetek. „Chtěla jsem veřejně poděkovat za to, že díky jejich nabídce můžeme vylepšit život dětem, handicapovaným dospělým a ve třetím případě jsme rozšířili sbírky naší kulturní instituce. Dárci se na nás obrátili sami a mě to naplňuje obrovskou radostí, že i v dnešním složitém světě mezi námi žijí lidé, kteří myslí na druhé. A moc si vážím toho, že nám a naší práci na kraji věří, protože jinak by nám svůj majetek nevěnovali. Slibuji za všechny, že jejich důvěru nezklameme,“ uvedla hejtmanka.

Kolínským Sportovcem roku 2023 je Martin Buryan, loňská vítězka skončila třetí

Cenu Andělé Středočeského kraje získali manželé Taťána a Vladimír Pánkovi za darování dvou rodinných domů na Berounsku pro využití na dětský domov, paní Eva Červenková za věnování pozemku v Trubíně na výstavbu sociálního zařízení pro lidi s handicapem a paní Marie Vydrová za věnování zhruba 1 700 předmětů z pozůstalosti kladenských výtvarnic, sester Válových, do majetku Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Kresby, skicy a grafiky byly klíčovou součástí úspěšné výstavy Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy, která se konala v GASK.