Český Brod uvažuje o vybudování centra opětovného vyžití (re-use centra). Aktuálně obyvatelé Českého Brodu cca dva týdny vyplňovali anketu mapující jejich zájem o toto centrum, na které hodlá radnice žádat o státní dotaci. Více než 80 procent respondentů se v dotazníku vyjádřilo pro výstavbu re-use centra, cca sedm procent bylo proti a přibližně 10 procent odpovědělo „nevím“.

Českobrodská radnice | Foto: Václav Šolta

Pokud by centrum vzniklo, nejvíce by v něm lidé dle odpovědí v dotazníků uvítali nábytek, knihy, vybavení domácnosti a stavební materiál. Dalšími častěji zmiňovanými možnostmi byly například hračky nebo elektrospotřebiče. Jednou z možných rozšíření zamýšleného centra je i sdílená hobby dílna. Celkem 67 procent respondentů by ji uvítalo.