První byla myšlenka udělat fotku zatmění, ale s kompozicí, najít vhodnou lokaci. Zatměný Měsíc v detailu už mám přes astronomický dalekohled, a tak „Tlustá Berta“ (dalekohled STC 11“) zůstala doma. Hledání lokace zabralo dohromady tak tři hodiny a pár desítek kilometrů najetých v okolí Kolína. V kompozici musí hrát pár věcí, což někteří fotografové znají, ale dalším faktorem byl sám Měsíc.

Někde vychází, jeho dráha na obloze je daná. A tak běháte, hledáte místo, zároveň busolou měříte, kde vychází a víte, jak v kterém čase bude vysoko nad obzorem. Mám ještě sextant k určení výšky nad obzorem, ale bohužel ten se mi nějak nedařilo najít doma. Ale podařilo se.

Další věcí je vybrat, jakým objektivem a konkrétním ohniskem se vše bude fotit. Foťák máte na stativu a nesmíte s ním hýbat. Pokud pohnete, tak je to nekonečná práce potom dát vše dohromady. Vybrat dobré ohnisko znamená, aby na začátku a i na konci jevu, který trvá tři hodiny, byl Měsíc stále v záběru.

Poslední věcí, kterou počítáte, je, jaký časový rozdíl bude mezi jednotlivými snímky, aby se to ve výsledku nepřekrývalo. Když je vše hotové, no tak pak už sledujete počasí. A to je dobrá loterie, protože den před tím ze tří serverů na počasí byly rozdílné předpovědi. Je třeba čistá obloha.

V den D pak už postavit vše na místo a dobře naexponovat a hlavně mít dobitou baterku. Po třech hodinách máte materiál a ten jen zpracovat. Úpravu já dělám v Zoneru a složit v Startrail. Složení snímků dohromady software udělá sám a za pár minut je výsledek, pak ještě pár úprav - vyretušovat stopy letadel či stopy planet, které svítily celkem dost. A je hotovo.

Závěrem, fotografování je vášeň a zároveň cesta. Pořád se něco učíte. Občas je to tak, že to, co se děje, se už nikdy nebude opakovat, a tak máte jeden jediný pokus mít ten snímek. Další zatmění Měsíce, které bude úplné, tak bude za pět let. Měsíc bude na obloze o něco výše a někde jinde, takže tento snímek se pak stává ojedinělým.

Libor Hašpl