Program Prstenec (kolem Prahy), tedy podporu navýšení kapacit základních škol v letech 2021 až 2028 v celkové výši 6,8 miliardy korun schválila vláda už vloni v létě a svazková škola Českého Brodu a Doubravčic je v něm jmenovitě zahrnutá.

Svazková škola v Úvalech v problémech. Činnost by měla zahájit od září v Jirnech

Finančně podílet by se měly i další obce, jejichž děti budou tuto školu navštěvovat. Celkem by měla pojmout až 800 žáků a pokud vše dobře půjde, dokončená by mohla být na přelomu let 2023 a 2024.