Část krovů na paláci se možná nebude muset měnit

Do konce roku se bude na Žerotínském paláci kolínského zámku opravovat střecha včetně krovu. Nyní je odkrytá, za deště zaplachtovaná, protože se sundavá stará střešní krytina a dělá se průzkum krovů. Akci město vysoutěžilo na dva roky, první část by měla být hotová do konce letošního roku, pokračovat se bude na jaře.

Opravy střechy Žerotínského paláce v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková