/FOTO, VIDEO/ Několik roků se město Kolín snažilo o to, aby mohlo volně nakládat s byty, které byly původně vystavěny pro zaměstnance automobilky, tehdy ještě TPCA. Podle nařízení vlády město po dobu dvaceti let nemohlo v těchto bytech zvyšovat nájemné o víc než o inflaci.

Úprava výše nájemného se bude týkat 851 bytů. | Video: DENÍK/ Jana Martinková

Radnice to řeší s ministerstvem pro místní rozvoj. "Dlouho se to připravovalo, vloni jsme začali jednat znovu s novým panem ministrem Bartošem a vláda už schválila, že souhlasí s pominutím dvacetileté podmínky. Teď se čeká na návrhy smluv mezi městem a Státním fondem rozvoje infrastruktury," informoval starosta Michael Kašpar. U některých bytů by dvacetiletá lhůta vypršela koncem příštího roku, u jiných až koncem roku 2026.

"Teď už 851 bytů nebude přednostně pro Toyotu, jednání s ní začala už dávno," upřesnil starosta s tím, že dnes nájemné v těchto bytech činí 70 až 80 korun za metr, což je výrazně méně než komerční nájemné. Radnice chce podle starosty jeho výši upravit podobně jako v jiných městských bytech. Také automobilka potvrdila, že tuto záležitost řeší s městem už přibližně dva roky. "Jako firma a město jsem uzavřeli souhlasné memorandum ohledně dalších kroků," uvedl mluvčí Tomáš Paroubek.

Nájemníci nejásají

O chystaných úpravách nájemného samotní nájemníci bytů zatím dost často nevědí. A radost z toho samozřejmě nemají. "Když pracuje jen manžel, je to složité, zaplatit nájem a všechno," popsala mladá maminka, která je s dětmi na mateřské dovolené. Na kvalitu bytu si moc nestěžuje. "Všechno dobré, jen kuchyňská linka by mohla být lepší," řekla.

To jedna z dalších obyvatelek, která na sídlišti Kasárna bydlí už 14 let, má jiné zkušenosti. "Zdi jsou křivé. Když mi dělali internet a vrtali z ložnice do předsíně, pán to měl vyměřené a stejně se provrtal až do dlaždiček, jak je to křivé, i podlahy. Okna za celou dobu co tu bydlím nikdo neseřídil, kličky vypadávají, netěsní to, profukuje. Téměř nic do bytu nám nechtějí dávat, třeba kuchyňskou linku. Ve společných prostorách domu se u nás nemalovalo možná deset let. Úklid býval halabala, máme velký byt, měsíčně tedy za úklid platíme 280 korun. I když teď se vyměnila firma a je to s úklidem docela lepší," postěžovala si.

O nařízení vlády ohledně nájemného ví, o pominutí podmínky slyšela poprvé. "Tak to jsem na to zvědavá, zrovna máme jít podepisovat novou smlouvu na byt. Nájem s vodou a teplem platíme cca 11 tisíc, máme 3 + 1. Už takhle platíme nehorázné peníze. Mám tři děti, a třeba popelnice tudíž platím za pět lidí," dodala.