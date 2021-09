Podle Najbrta nyní město oslovilo firmy a počítá s tím, že hotovo bude nejpozději do poloviny prosince. Za zakázku zaplatí přes dva a půl milionu, jde totiž o tři sousedící střechy. „Předpokládáme, že další střechy budu postupně vykazovat vady,“ poznamenal místostarosta.

Jako další bude na řadě dům číslo 1037 v Hrnčířské ulici. Tam se nyní hledá firma, která opraví část střechy. A to už bude nákladnější. „Do střechy zatéká. PVC fólie, které tam jsou jako střešní krytina, už začínají mít fatální problémy,“ uvedl místostarosta. Musí přitom jít o celkovou opravu, lokální řešení by nestačilo. Kouřová zkouška, při které se dým valí z děr a vadných svárů, totiž odhalila sto dvacet slabých míst.

Jako první nyní řešili kolínští radní opravu opakovaně nefunkčního výtahu v domě číslo 1021 na sídlišti Kasárna. Bude tam třeba opravit řídicí jednotku i frekvenční měnič rozvaděče. Opravu v nejbližší době provede firma z Pardubic, aby výtah ještě pár let sloužil. Náklady přesáhnou 120 tisíc korun.

/FOTOGALERIE/ Město Kolín je majitelem 851 bytů určených přednostně pro zaměstnance automobilky, které stále ještě splácí. A už budou potřebovat milionové investice do oprav.

