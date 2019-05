„Lidé chtějí byt vlastnit, ideálně 3+1,“ předeslala makléřka s tím, že většina lidí má o bytě představu, aby byl v lokalitě blízko nákupního centra. „Většinou klienti upřednostňují byt v domě s výtahem,“ doplnila Martina Bartůňková, která se přímo na byty specializuje.

Lokalita podle ní hodně rozhoduje. Je prý značný rozdíl, zda se prodává byt na Zálabí, nebo na sídlišti. Sídliště jednoznačně vede. Ovšem takových bytů je poskrovnu. „Rádi bychom klientům vyhověli, ale bytů 3+1 na prodej opravdu moc není,“ dodala makléřka.

V případě pronájmů je v současné době zájem spíše o menší byty, tedy o 2+1 nebo 2+kk. A samozřejmě ty cenově dostupné. Tím se myslí měsíčně do 10 tisíc i s energiemi za 2+1. „Pokud se taková nabídka objeví, je většinou hned pryč,“ zdůraznila Bartůňková.

Koupě i pronájem v Kolíně mají tak jedno společné: poptávka převažuje nad nabídkou. Ležáky, které by se realitce nedařilo prodat, nejsou. Občas si tedy lidé musejí počkat, až se něco objeví. „Klienti raději počkají. Přece jen jsou to velké investice, takže je lidé chtějí vynaložit na to, co opravdu chtějí,“ shrnula Martina Bartůňková.

Podobné zkušenosti má Ladislav Kurák z ČR – Reality, který prodává v oblasti Týnce nad Labem. „Kdybych měl padesát bytů, všechny je pronajmu,“ shrnul. V menším městě je podle jeho slov o něco větší zájem právě o pronájmy. A ty už nejsou zas tak levné.

Ještě před pár lety bývaly asi o 20 procent levnější než v Kolíně. Dnes už jsou téměř stejné. Za pronájem dají lidé 7 až 8 tisíc korun bez energií měsíčně. A vždy se po takové nabídce rychle zapráší. Opět ale hraje roli lokalita. „Je tu dobrá infrastruktura. z Týnce je to všude kousek,“ připomněl Kurák a dodal, že velký zájem je také o domy a pozemky. „Co nešlo třeba několik let prodat, je dnes všechno pryč,“ podotkl.