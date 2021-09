Zastupitel Libor Borový (ČSSD), který zasedání vedl, ho upozornil na hrubé narušení schůze a zmínil teoretickou možnost přivolat policii. Se slovy „Jó, zavolejte policii,“ a dalšími větami, za které by ho mohli nový starosta a místostarostka žalovat za urážku, krátce po začátku zasedání ze sálu odešel. Poté už jednání probíhalo celkem poklidně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.