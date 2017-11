Budoucnost parku na zasedání neprobírali

Pečky – Budoucnost městského parku je v současné době v Pečkách tématem číslo jedna. Mnozí místní obyvatelé právě kvůli diskuzi o parku dorazili na zasedání zastupitelů.

Na téma městského parku však na jednání nakonec nedošlo. Prezentace návrhu městského parku nemohla být představená, protože městský úřad poslal doplňující požadavky k plánu revitalizace, které projekční kancelář doposud nestihla provést. „Městský park jsme nemohli probírat, protože stále ještě nemáme k dispozici koncepci a není hotový ani dendrologický posudek,“ vysvětlil starosta města Milan Urban. Vše by podle něj mělo být hotové do příštího zasedání zastupitelů, které je naplánované na 13. prosince. Pak bude také téma parku v programu zasedání zařazené. Vedení města navíc zopakovalo, že kromě klasického zasedání plánuje také setkání s občany, kde bude park ústředním tématem.

„K důvodu, proč nemohl městský úřad prozatím zveřejnit koncept či studii revitalizace parku mám pochopení a nelze nic namítat,“ řekl Michal Müller.

Někteří obyvatelé města však byli z nezařazení tématu parku do programu zasedání zklamaní. Obyvatelé Peček totiž mají na vedení města spousty dotazů, na které by rádi znaly odpovědi. Nejaktivnější je část obyvatel, která se skrývá pod profilem Pečecký park na sociální síti. Svoji identitu však aktivisté prozatím prozradit nechtějí.

Pečečtí očekávali, že se na zasedání bude hovořit o dosud nevyjasněném tématu ohledně parkovacích míst v zákazu vjezdu vedle dětského hřiště v parku a dalších dotazů.

Právě skupina aktivistů totiž vyzývala ostatní obyvatele města, aby zasílali své dotazy týkající se parku. Ty pak zástupci skupiny předali na zasedání zastupitelů.

Skupinka aktivistů tvrdí, že chce informace, které městský úřad doposud nebyl schopný poskytnout. „Že vznikají fámy a domněnky je chyba vedení městského úřadu, který občany neinformuje,“ zaznělo například v příspěvku na sociální síti.

CO V PARKU CHTĚJÍ A CO NIKOLI

Aktivisté mají názor, že o parku musí rozhodovat hlavně občané. V parku prý nechtějí žádné megastavby. Rádi by nahradili stromy a ostatní dřeviny, které zničil Kyrill, případně byly vykácené. Lidé stojící za skupinou na sociální síti by pak rádi ve městě viděli venkovní fitness hřiště, ovšem ne v parku, raději v blízkosti nových domů a na sídlišti.



Na co se aktivisté ptali?

1) Vzhledem k tomu, že kácení dřevin probíhá dlouhodobě, zajímá nás, proč se stromy v (parku a jinde na území města) nevysazují v poměru 1 poražený/ 1 vysazený?

2) Kdy budou vykácené stromy nahrazeny novými?

3) Proč se stromy zatím pouze kácí a neprobíhá průběžné dosazování?

4) Co se děje s pokácenými stromy/ dřevem?

5) Dřevo je majetek města, jak je pokácené dřevo účetně vykazováno?

6) Zajímá nás, zda bylo zadáno odborné posouzení parku a doporučení vhodných nových dřevin odborníkům např. z Fakulty lesnické a dřevařské z Prahy?

7) Zajímalo by nás srovnání názorů odborníků z FLD a dendrologů, kteří byli MÚ již osloveni.

8) Používají se stále na území města, včetně náměstí, v okolí mateřské školky a v blízkosti parku nebezpečné chemikálie k likvidaci plevele z chodníků, silnic, atd?

9) Dostane veřejnost dostatečný prostor k vyjádření k plánovanému novému vzhledu parku, plánovaných sportovišť v „okolí restaurace U Rejnoka“ a plánované revitalizaci náměstí např. formou hlasování na webových stránkách města nebo dotazníků zaslaných občanům do poštovních schránek?