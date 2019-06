Budou se opravovat koleje, podchody i pražce

Kolínsko - Přípravy na modernizaci železničních zastávek a tratí v úseku Velim - Poříčany pokročily. Do konce letošního roku by investor stavby Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) měl mít hotovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, stavební povolení a vysoutěženého dodavatele. Práce by měly začít zkraje příštího roku a budou trvat přibližně dva a půl roku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Předmětem stavby je úprava stávajícího podchodu a doplnění nových výtahů ve stanici Velim, dále dva traťové úseky Velim - Pečky a Pečky - Poříčany spolu se stanicí Poříčany,“ informoval hlavní inženýr projektu Miloš Krameš. Stanice Poříčany byla naposledy opravovaná v 90. letech. Nyní už je tedy nezbytná komplexní obnova dosluhujících technologických zařízení a stavebních částí spolu s úpravou kolejiště celé stanice. To bude nahrazeno novým, bude prodlouženo nové nástupiště u výpravní budovy. První vlak tažený parní lokomotivou vyjel z Kolínské řepařské drážky Přečíst článek › Rekonstrukce se dočká i zabezpečovací zařízení, trakční vedení, rozvody elektro apod. A také podchod u restaurace a most u sokolovny. Dojde i k úpravám protihlukových zdí. Pracovat se bude také Cerhenicích a Tatcích, vzniknou nové odbočky Cerhenice a Tatce. Budou se kompletně měnit kolejnice, pražce i štěrk. Vymění se trakční vedení včetně stožárů, bude nové zabezpečovací zařízení. Rekonstruovat se bude i podchod v Cerhenicích. V zastávkách Cerhenice a Tatce dojde k rekonstrukci nástupišť, budou zkrácena na 220 metrů. Dostanou nové osvětlení, rozhlas a informační systém. Cerhenice se s ohledem na výsledek hlukové studie dočkají nové protihlukové stěny v délce 40 metrů. Kolínsko a Kutnohorsko se spojilo do nového spolku na podporu cestovního ruchu Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková