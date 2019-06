„Po dobu rekonstrukce přejezdu bude u něj končit městská hromadná doprava, nebude zajíždět na Šťáralku,“ informoval starosta Michael Kašpar.

Druhou opravou je rekonstrukce železničního přejezdu v průmyslové zóně Ovčáry, který bude uzavřený v podobném termínu - od 30. července do 2. srpna. To by se však Kolíňáků tolik dotknout nemělo, navíc jsou práce načasované na období celozávodní dovolené TPCA.

V druhém prázdninovém měsíci by teoreticky měla začít oprava silnice mezi Kolínem a Třemi Dvory, která měla původně začít v dubnu. Termín zatím není oficiálně potvrzený, ale předběžně se hovoří o 15. srpnu. Silnice by měla být uzavřená nejdéle tři měsíce, stavební firma to ale možná stihne za dva až dva a půl měsíce.