Klíčová smlouva

K pochopení stávající situace je nutné se vrátit o 20 let zpět. V roce 2002 město za symbolickou korunu převedlo pozemky pod fotbalovým hřištěm a kolem něj na zástupce klubu AFK. Ten tehdy vedl bývalý slavný fotbalista Jaroslav Němec. Na přelomu 70. a 80. let střílel góly v dresu Bohemians i Slavie, dokonce čtyřikrát oblékl reprezentační dres. Ovšem kolínskému klubu se pod jeho vedením sportovně ani finančně nedařilo. Přestaly existovat oddíly dospělých a na hřišti se odehrávala jen mládežnická utkání.

Zásadní událostí se stal požár historické dřevěné tribuny v roce 2008. Plameny dřevěný ochoz zlikvidovaly, a ačkoliv vyšetřovatelé určili, že někdo požár úmyslně založil, viníka se najít nepodařilo. Jaroslav Němec v té době mluvil o stavbě nového stadionu, klub potřeboval peníze. Že by měl někdo z klubu prsty v založení požáru, se nikdy neprokázalo. Co se ale prokázalo bezpečně, byl fakt, že peníze, které přišly jako plnění pojistného za shořelou tribunu, skončily z velké části v kapse právě Jaroslava Němce. Potvrzuje to nedávný pravomocný rozsudek, který má redakce Deníku k dispozici. Němec byl odsouzen k podmíněnému trestu a také musí uhradit škodu v řádu milionů.

Klub AFK nadále ve sportovní rovině prakticky neexistuje. V současné době jej zastupují tři osoby. Dvěma nejviditelnějšími jsou současný prezident kolínského basketbalového klubu Martin Buřič a generální manažer stejného týmu Miroslav Sodoma.

Právě jejich záměry s pozemky fotbalového stadionu jsou podle právníka kolínské radnice Tomáše Kasala nejasné. „Obáváme se toho, že by areál AFK už v budoucnu nemusel sloužit sportovním účelům, což je priorita města,“ řekl Kasal.

Zástupce AFK Martin Buřič spekulace s pozemky odmítl. „V roce 2022 předpokládáme navýšení rozsahu sportovního využití a pokud situace dovolí, rádi bychom v tomto roce realizovali i plánované sportovní úpravy v areálu. Taktéž se nebráníme spolupráci s městem Kolín i se sportovními kluby na využitelnosti pozemku,“ reagoval na dotazy Deníku zástupce AFK. Mimochodem, Martin Buřič je rovněž právníkem.

Jenže zástupci města nejsou o zmíněných úmyslech stávajících zástupců AFK přesvědčeni. „V minulosti jsem viděl podrobný projekt s ulicemi, který by mohl vyrůst na místě stávajícího areálu AFK. Včetně detailního rozparcelování prostoru a kolik by jednotlivé parcely mohly stát,“ říká varovně Tomáš Kasal. To by byl samozřejmě pro majitele pozemku zlatý důl. Právě vizi zástavby nynějšího sportovního areálu chce město předejít.

Pozemky městu nevrátí

Proto radní v prosinci adresovali zástupcům AFK výzvu, aby pozemky městu vrátili. Za stejnou cenu, jakou ji oddíl v roce 2002 získal. Tedy za jednu korunu. Ti však městu adresovali odpověď, že na hřišti pro letošek chystají sportovní aktivity pro mládež a rekonstrukci jednoho menšího hřiště. „Hřiště je využíváno pro sportovní činnost v měsících, kdy to samozřejmě počasí dovolí. (…) Informaci o rozsahu užívání hřiště jsem sdělil městu Kolín,“ uvedl Martin Buřič. Podle našich informací se v odpovědi městu hovoří o 70 hracích hodinách a úpravách malého hřiště pro děti.

Takovou odpověď považuje zástupce města za vyčkávací taktiku a vzkaz, že zástupci oddílu pozemky městu vrátit nehodlají. Proto připravuje další kroky, aby se klíčové pozemky vrátily po 20 letech zpět do rukou města. Ačkoliv přesné kroky z pochopitelných důvodů nechce město předem avizovat, ten zásadní právník města prozradil. „Chceme podat žalobu na určení vlastnictví. Podle nás je původní převod a smlouva z roku 2002 neplatná a pozemky de facto klubu AFK nikdy nepatřily,“ uvedl Tomáš Kasal.

Černé scénáře

Jak by se pozemky, určené územním plánem za sportoviště a místo relaxace, mohly dostat do rukou lidí, kteří by je chtěli zastavět? Nota bene ve chvíli, kdy i kritizovaná smlouva z roku 2002 obsahuje možnost uplatnění předkupního práva ze strany města za zmíněnou korunu?

Podle právníka města to možné je. Například ve chvíli, kdy zástupci klubu učiní rozhodnutí, že samotný klub vstoupí do likvidace. Majetek klubu by se tak po několika právních úkonech mohl ocitnout v rukou trojice jeho zástupců.

Pochybnosti vzbuzuje také třímilionový úvěr, který si zástupci klubu vzali v prosinci 2020. Součástí smlouvy o úvěru je také smlouva o zřízení zástavního práva. Zjednodušeně řečeno, pokud by zástupci klubu úvěr nespláceli, ručí AFK právě zmíněnými pozemky. Poměrně jednoduše by se tak pozemky pod sportovním areálem v případě nesplácení úvěru mohly dostat do rukou exekutora. Který se je pochopitelně bude snažit prodat a radnice by tak byla vyšachována ze hry.

Takové scénáře v souvislosti s úvěrem Martin Buřič rezolutně odmítá. Podle jeho slov byl úvěr určen k financování výstavby sportovišť. „Což vyplývá i z úvěrové smlouvy. Avšak s ohledem na to, že AFK v mezidobí získalo finanční prostředky, bude tato případná výstavba financována z jiných zdrojů,“ vysvětlil zástupce AFK. Navíc v průběhu února má podle jeho slov dojít k výmazu zástavního práva pozemků.

Zřejmě dojde na právní bitvu

Město chce kvůli obavám z dalšího vývoje postupovat co nejrychleji. „Prioritou je v tuto chvíli získat dotčené pozemky do vlastnictví města. To by postupem času chtělo vrátit areál ke sportovnímu vyžití,“ konstatoval právník města Tomáš Kasal.

Ztrátu pozemků ale nechtějí připustit zástupci AFK. Také oni hovoří o sportovní budoucnosti areálu a scénář bytové zástavby údajně nemají v plánu. „Jsem prezidentem basketbalového klubu ve městě. Myslíte, že bych si mohl podobné kroky dovolit?“ uzavřel zástupce AFK Kolín a prezident basketbalového klubu Martin Buřič.