„Přál bych si samozřejmě, abychom mohli s touto tradicí pokračovat i příští Vánoce a dosáhnout časem třeba i toho, že bychom si sochy do betlému nemuseli půjčovat, ale mohli bychom je tady prostě mít,“ říká kolínský farář Ján Halama. „Napadlo mě, že by o to třeba některé instituce, firmy nebo i jednotlivci stáli a adoptovali si tu či onu sochu. Proto chci oslovit širší veřejnost a nabídnout možnost stát se partnery budoucího kolínského betlému,“ dodává. Osobně by se mu líbilo přistavět v dalších letech přístřešek pro živé ovečky, kozičku nebo oslíka.