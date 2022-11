„Přemýšleli jsme, jak ze strany města pomoci lidem v okamžiku, kdy se všechno zdražuje. Primárně by měl pomáhat stát, ale MHD zdarma by také mohla být pomocí,“ uvedl starosta a připomněl, že Kolín má síť MHD poměrně hustou, jezdí mnohem víc linek než v podobně velkých městech.

„Navíc pokud by se v dlouhodobém horizontu podařilo dostat více lidí do MHD, mohlo by to mít pozitivní vliv na dopravu,“ dodal starosta s tím, že třeba v Říčanech do tří let od zavedení hromadné dopravy zdarma narostl počet dětí, které jezdí do školy právě takto o 40 procent. „V ranní špičce tedy minimálně jejich rodiče nezajíždí ke školám,“ podotkl starosta.

Podle jeho slov se na radnici nehovoří o tom, že by se nyní nastavilo na dalších 20 let MHD zdarma, ale mluví se o roce 2023. „Chceme vědět, jak se to osvědčí, jak to bude fungovat,“ shrnul Michael Kašpar.