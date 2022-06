„Klárka s manželem jsou velmi pracovití lidé a není pochyb, že by jim peníze velmi pomohly k tomu, aby co nejdříve opravili či postavili dům a mohli spokojeně žít a navázat v životě tam, kde skončili,“ předeslala organizátorka sbírky.

Peníze budou použity tam, kde bude potřeba. Pomohou s pořízením nových oken, podlahy, střechy, ale i nového oblečení a hraček pro chlapce, hygienických potřeb i nábytku. „Jsme si vědomi, že v této nelehké době není financí nazbyt, ale věříme, že s pomocí nás všech bude mít tento příběh dobrý konec,“ dodala Škorpíková.

Se školou končí i maturitní plesy, předposlední patřil poděbradským gymnazistům

Sama Klára Vašková říká, že přestože rodina příliš neví, co bude dál, snaží se držet. „Protože máme dvě malé děti a babičku, která s námi bydlí. Říkala jsem si vždycky, že jako rodina zvládneme všechno, ale musím přiznat, že tohle nás položilo na lopatky. Můj starší syn, kterému je pět let, přijde každou chvilku a utěšuje mě. Maminko neplakej, říká. To on by měl plakat, přišel skoro o vše, ale je to můj malý hrdina a drží mě nad vodou,“ popsala. Zároveň ale vyzdvihla, že v tom všem špatném rodina poznala, jak umí lidi pomoci. „Jsme dojatí. Děkujeme všem, kteří doposud pomohli, ať finančně, prací nebo věcmi pro děti. Je to úžasná pomoc a my si jí s manželem moc vážíme,“ zdůraznil Klára Vašková a doplnila, že pomůže opravdu každá koruna, aby rodina mohla zase žít.

Pomoc přišla i z tornádem postižené Moravské Nové Vsi

To moc dobře vědí třeba na Moravě, kde byli před rokem zasaženi tornádem. Rodině Vaškových tak přišel finanční dar z Moravské Nové Vsi. Tamní obyvatelé, ač sami před časem postižení přírodní katastrofou, neváhali pomoci rodině v nouzi.

Stranou však nezůstalo ani město a sousedé. Jedna ze sousedek hned nabídla Vaškovým ubytování v mobilheimu. Na něj ale nakonec nedošlo, protože další ze sousedů nastěhoval rodinu do svého toho času prázdného domu hned o kousek dál. Starosta Týnce nad Labem Dušan Žmolil, do jehož správy Vinařice spadají, přispěchal s jednorázovou pomocí 15 tisíc korun, nyní bude ještě zastupitelstvo projednávat navýšení pomoci. „Sousedé zafungovali skvěle. Je vidět, že se lidé dokáží semknout. Všichni, nejen město, ale i obyvatelé Vinařic, se snaží pomoci,“ dodal starosta.

FOTO: V Českém Brodě přibudou kamery i přenosný radar na měření rychlosti

Pomoct se snaží i zaměstnavatel. Sbírka pro rodinu sestry chirurgického oddělení začala na odděleních chirurgie, cévní chirurgie, traumatologie, nové a staré ortopedie, JIPce, ARO a dalších odděleních Nemocnice Pardubického kraje. Přispívat mohou dárci i přímo na účet 43-5338160207/0100.

Že město zařídí vyvezení kontejneru, je v této vlně solidarity už jen drobnost. Ale na vyvezení toho bude hodně. Popelem lehla střecha a celé horní patro včetně dětského pokojíčku, také v přízemí spadl kus ze stropu. Těsně po zásahu bleskem vyběhli Klára s Robertem s dětmi ven, v ruce měli jen mobil. Snažili se něco z hořícího domu zachránit, ale nešlo téměř nic. Sám Robert se při tom nadýchal kouře, odvezla ho sanita, naštěstí nebyl jeho stav vážný.