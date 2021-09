V něm si opět na trávník rozprostřeli návštěvníci všech generací to, co jim doma překáží a čeho se za pár korun rádi zbaví. Nabízely se tak třeba porcelán, dětské oblečení i hračky, květiny, gramofonové desky, příze, knihy, CD a DVD a mnoho dalšího.

/FOTOGALERIE/ Noc před poslední srpnovou sobotou celá propršela, přesto se ranní Blešák na vzduchu probudil do prosluněného dne, nejinak tomu bylo poslední zářijovou sobotu, kdy se po chladných předchozích dnech opět ukázalo krásné babí léto a slunce prosvětlilo kolínský Komenského park.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.