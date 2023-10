/FOTOGALERIE/ Zřejmě i ideální počasí, kdy výjimečně v předvečer nepršelo a v sobotu dopoledne nebyla ani příliš velká zima, ale ani horko, zapříčinilo, že poslední letošní prodej nepotřebných věcí nazvaný Blešák na vzduchu odehrávající se v prostorách kolínského Komenského parku zaznamenal rekordní účast.

Z Blešáku na vzduchu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Už od deváté hodiny dopolední byly prodejci zaplněny veškeré plochy okolo všech parkových cestiček. „Byl to zatím největší blešák za dobu, co je pořádáme. Zaplnil pomalu celý park, odhadem tu byly minimálně tři stovky stánků. Zatím největší nával byl v květnu, a to jsme jich spočítali dvě stě padesát, což bylo na rozlohu o hodně méně,“ odhadovala Zuzana Křivánková, polovina organizátorského dua. O rekordním zájmu svědčí i fakt, že kavárna od Církve Kolín vypotřebovala úplně všechny připravené porcelánové hrnky i skoro všechny jednorázové kelímky.

Výtěžek z tohoto prodeje zašlou prodávající Nadačnímu fondu Nehemia pomáhajícímu hladovým dětem v Severní Korei.

Pořadatelky zaznamenaly i několik veselých i jiných historek: „Syn paní Ireny si koupil sako za třicet korun a doma při dávání oblečení do pračky Irena zjistila, že v kapse je zapomenutá pětistovka. Prodejce neznala a syn měl radost, protože peníze rozšířily jeho kapesné. Příjemnou zkušenost zase způsobila poctivá nálezkyně, když přinesla peněženku plnou peněz. Později se o ni přihlásila a přesně ji popsala holčička, která v ní měla veškeré své úspory i tržbu z blešáku,“ vylíčila Křivánková.

Jako tradičně největší procento nabízeného zboží tvořilo dětské oblečení a hračky, téměř všude nabízeli plyšáky, zájem byl ale i o včelí med, koláčky a další dobroty, nechyběla zelenina, květiny, ale i gramofonové desky, knihy nebo netradiční obrazy či reklamní cedule. Neprodané zboží mohli návštěvníci odevzdat na charitu - sociální rehabilitaci a další sociální projekty organizace Dítě a kůň z Miskovic. Tyto dary zaplnily celou dodávku.

Na organizační náklady vybírají pořadatelky dobrovolné příspěvky do kasičky. „Účastníci se do příspěvků příliš nehrnou, většinou jej do sklenice hodí jen pár skalních a věrných fanoušků, nebo naopak ti, kteří se na blešáku objeví náhodou a překvapil je svou velikostí a příjemnou atmosférou. Proto bychom tentokrát chtěli poděkovat štědrému anonymnímu donátorovi, který přispěl do kasičky dvoutisícovkou. A samozřejmě městu Kolín, bez jeho dotace by pořádat rozhodně nešel,“ děkovaly obě organizátorky. Ty plánují další blešák až na přibližně příští duben.