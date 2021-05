Připomněl tak zkušenost týmu testovacího centra na koronavirus, jež spolek společně s městem provozuje na kolínské adrese Husova 112; kousek od Masarykova mostu přes Labe v bývalé prodejně dětských kočárků. Vedle testování zajišťovaného v Kolíně nemocnicí tak nabízí další příležitost nechat se prověřit. Zvládnout může až tisíc testů denně. A byť se aktuálně zdá být koronavirus na ústupu, stále se testuje ostošest.

Potvrzení jsou stále potřebná

Jako vedoucí centra Tasch Deníku připomněl, že největší nápor zde zažili minulý týden v pondělí: 904 testy. V souvislosti s nedostatkem sad pro antigenní testování zde vypomohli s testováním jedné základní školy.

Přichází však i řada zájemců o testování individuálně; jak dospělých, tak dětských. Běžně zde dělají kolem tří set testů denně. K hlavním zájemcům patří děti, které navštěvují různé kroužky a potřebují předložit potvrzení o bezinfekčnosti – přičemž nestačí antigenní testy, jež se nyní ve školách provádějí jednou týdně; platnost výsledku takového testu je totiž stanovena na tři dny.

Častými návštěvníky jsou také lidé, kteří chtějí vycestovat do zahraničí. Nebo potřebuji potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, když se chystají na návštěvu do domova seniorů nebo do nemocnice. Z větší části zájemci přicházejí opakovaně; mnohé zde už znají jako „stálé zákazníky“.

I někteří z nich však mohou být zaskočeni tím, jak nová vládní nařízení mění pravidla. Nyní to souvisí především s prodloužením ochranné lhůty, kdy se za minimální dobu imunity po prodělaném onemocnění covid-19 považuje už nikoli 90 dnů, ale 180. Znamená to, že třeba člověk, který se s koronavirovou nákazou vypořádal, dejme tomu, v předvánočním období, nyní nemá nárok na test zdarma. Ano, test vlastně nepotřebuje, protože potvrzení o bezinfekčnosti mu může vystavit praktický lékař – řadě lidí se ale jevilo jako jednodušší zaskočit si pro potřebný papír do testovacího centra, než jít věc vyřizovat do ordinace.

Stále nicméně platí, že většina příchozích má nárok na test placený za zdravotního pojištění. Někteří však jsou i samoplátci. Pak služba přijde na 350 Kč v případě zaslání výsledku na e-mail či na 450 Kč s vytištěným a orazítkovaným potvrzením. Používají zde antigenní testy, které jsou podle Taschových slov hodně citlivé, a tak postačí stěr z kraje nosu. „Už se nemusí odebírat vzorek z nosohltanu,“ potvrzuje vedoucí testovacího centra. Připomíná, je jedná i o možnosti odběru vzorků pro PCR testování – to je prý ale zatím budoucnost.

Pokračovat, dokud bude třeba

Na to, že by s vývojem situace bylo možno uvažovat o ukončení provozu testovacího centra, zatím nepomýšlí. Stále platí, že odběrový tým chodí dopoledne testovat do firem – a odpoledne je v Husově ulici otevřeno pro veřejnost; od 12 do 19.30 hodin (přičemž poslední test lze odebrat 20 minut před zavřením). „Budeme pokračovat, abychom vyšli vstříc klientům, dokud budou testy požadovány,“ ujišťuje Tasch.

Na zajištění provozu se podle jeho slov střídavě podílí 35 lidí – takové nasazení prý ale neohrozí pořádání letních táborů, jež kolínský spolek tradičně připravuje v pobytové i příměstské formě. „Lidé, pro něž jsou tábory prioritou, tady nejsou. Najali jsme a proškolili nové zaměstnance,“ konstatoval ředitel.