Bez rezervace a ze slin. Otestovat na covid se lze u obchodního centra v Kolíně

Bez registrace a po celý týden se nově mohou lidé nechat otestovat na covid-19 v buňce u Obchodního centra Futurum v Rorejcově ulici v Kolíně. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin. Provádí se antigenní testy ze slin.

Antigenní testovací centrum na covid-19 ze slin před Obchodním centrem Futurum v Rorejcově ulici v Kolíně. | Foto: Deník/Michal Bílek