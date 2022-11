Kolínský vánoční strom se na Karlově náměstí rozzáří poslední listopadový víkend

„Rádi bychom ale na to nezůstali sami. Společný příběh, společný zájem vždycky hřeje více. Věříme, že dokážeme takto vytvořit něco trvalého, nesmazatelného, co se nám každým rokem před Vánoci připomene. Řadu soch už si zakoupily kolínské firmy a skupiny, jejich jméno u betlému naleznete. Ale stále zbývá ještě dost těch bezejmenných. A kdyby nesli jméno „obyvatelé Kolína“, potěšilo by to mnoho z nás. Pokud byste se tedy chtěli stát dárci a chtěli kolínský betlém podpořit, budeme moc rádi,“ dodávají s díky.