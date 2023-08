Oproti prvnímu porovnání 14. srpna zůstala cena benzinu na třech ze čtyř navštívených benzinových pump k 21. srpnu stejná, výjimku tvoří čerpací stanice Mol, které jsou v Kolíně hned čtyři. U této maďarské společnosti benzin dokonce o 60 haléřů zlevnil z původních 40,50 na 39,90 za litr. Nejlevnější Natural 95 měli z navštívených míst v obou termínech u pumpy Galon, a to za 38,90 za litr. S naftou už je to ale horší. Pouze u jedné z čerpacích stanic zůstala v horizontu jednoho týdne na stejné ceně, a to u společnosti Shell.