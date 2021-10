„Dokončovací práce budou i na dále probíhat v okolí komunikace, plynulost provozu na silnici I. třídy však již nijak neovlivní. S uvedením mostu do provozu končí i značené objízdné trasy, na které byl v průběhu výstavby provoz přesměrován,“ podotkl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Původní most v Bečvárech nahradil nový. | Foto: ŘSD

/FOTOGALERIE/ Na poslední zářijový den po 16. hodině je naplánované uvedení do provozu nového most na silnici I/2 v Bečvárech, který nahradil již po stavebně technické stránce nevyhovující mostní objekt.

